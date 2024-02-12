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10:33, 12 февраля 2024Бывший СССР

Бывшие солдаты ВСУ объяснили свое решение перейти на сторону России

Бывшие пленные солдаты ВСУ объяснили свое решение перейти на сторону России

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Американский видеоблогер и независимый журналист Патрик Ланкастер на своем YouTube-канале опубликовал репортаж о бывших солдатах Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешедших на сторону России.

Для некоторых военнослужащих толчком стало отношение ВСУ к своим военнослужащим. «Я видел своими глазами, как относились "азовцы" («Азов»; запрещенная в России террористическая организация — прим. «Ленты.ру») к людям в Мариуполе. Не выпускали при эвакуации, расстреливали машины с мирными жителями, грабили магазины», — объяснил один из военных Николай Захарченко, который родился в Донецке.

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Другой военнослужащий Евгений Кравченко из Харьковской области рассказал, что «душа к украинской армии не лежала», видел, какова она изнутри. «На момент начала СВО находился в отпуске, поехал к знакомым, оказался на территории ЛНР. Тогда я понял, что вот мой шанс покинуть украинскую армию и принять сторону тех, кто мне ближе по духу», — добавляет военный.

Ранее, 8 февраля, в результате ранее достигнутой договоренности между Россией и Украиной состоялся второй менее чем за две недели обмен пленными. Домой вернулись 100 военнослужащих.

Министерство иностранных дел РФ выразило признательность Абу-Даби за помощь в возвращении из плена российских солдат.

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      Валентин Карант
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