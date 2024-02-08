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20:00, 8 февраля 2024Россия

Россия и Украина обменялись пленными военнослужащими

Минобороны сообщило об обмене пленными военными с Украиной по формуле 100 на 100

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военнослужащими по формуле 100 на 100. Об этом сообщило российское Минобороны в Telegram.

Как сообщило ведомство, российские военные вернулись с подконтрольной Киеву территории 8 февраля в результате переговорного процесса. Самолетами воздушно-космических сил (ВКС) России освобожденных бойцов доставят в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию. Военнослужащим также оказывается необходимая психологическая помощь.

В Минобороны также подчеркнули, что посредническое участие гуманитарного характера в обменном процессе оказали Объединенные Арабские Эмираты.

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      Константин Лысяков
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