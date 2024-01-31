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17:08, 31 января 2024Россия

Путин заявил об отсутствии планов останавливать обмены пленными с Киевом

Путин заявил, что Москва не будет останавливать обмены пленными с Киевом

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Москва не собирается останавливать обмены пленными с Киевом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы не будем останавливать обмены. Нам своих ребят надо забрать», — сказал он во время встречи с доверенными лицами кандидата в президенты.

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31 января в Министерстве обороны России сообщили, что между Москвой и Киевом состоялся обмен пленными военнослужащими. Там уточнили, что обмен проходил по формуле 195 на 195, то есть за 195 бойцов Вооруженных сил Украины Киев вернул 195 военнослужащих Армии России.

Отмечается, что обмен состоялся на фоне публикаций о ракете, сбившей военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области, в котором перевозились украинские пленные для несостоявшегося обмена.

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      Никита Абрамов
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