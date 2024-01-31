Путин заявил об отсутствии планов останавливать обмены пленными с Киевом
Путин заявил, что Москва не будет останавливать обмены пленными с Киевом
Москва не собирается останавливать обмены пленными с Киевом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.
«Мы не будем останавливать обмены. Нам своих ребят надо забрать», — сказал он во время встречи с доверенными лицами кандидата в президенты.
Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
31 января в Министерстве обороны России сообщили, что между Москвой и Киевом состоялся обмен пленными военнослужащими. Там уточнили, что обмен проходил по формуле 195 на 195, то есть за 195 бойцов Вооруженных сил Украины Киев вернул 195 военнослужащих Армии России.
Отмечается, что обмен состоялся на фоне публикаций о ракете, сбившей военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области, в котором перевозились украинские пленные для несостоявшегося обмена.
Что думаешь? Оцени!
Комментарии отключены
Последние новости
Все новости