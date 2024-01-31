Появились подробности о результатах экспертизы по сбитому под Белгородом Ил-76

Экспертиза: Ил-76 под Белгородом, предварительно, сбили из ЗРК Partiot

Военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими пленными, который потерпел крушение под Белгородом, по предварительным данным, был сбит с использованием зенитно-ракетного комплекса Partiot. Такие подробности о результатах экспертизы приводит источник ТАСС.

«С большой вероятностью использовался ЗРК Patriot. Экспертиза продолжается», — сказал собеседник издания.

Ранее о такой версии крушения самолета в Белгородской области сообщал президент России Владимир Путин. Он заявлял, что в самолет с подконтрольной Киеву территории выпустили две ракеты — они были либо французскими, либо выпущенными из американского ЗРК Patriot.

Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никто из них не выжил. Первые результаты анализа черных ящиков сбитого самолета подтвердили внешнее воздействие на борт.