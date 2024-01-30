ТАСС: черные ящики подтверждают внешнее воздействие на Ил-76 под Белгородом

Данные бортовых самописцев военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого утром 24 января в небе над Белгородской областью, подтвердили внешнее воздействие на борт. Информацию о первых результатах анализа черных ящиков раскрывает источник в силовых структурах.

По его словам, полученная информация исключает все возможные версии крушения, кроме одной — самолет был сбит в воздухе. При этом он подчеркнул, что анализ данных продолжается, и работа близится к завершению.

Самолет был сбит в воздухе вероятная версия крушения

Президент России Владимир Путин допускал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли по ошибке запустить ракету и сбить военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились в том числе и украинские военнопленные.

Россия пытается выяснить, из какого оружия ВСУ могли сбить Ил-76

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что сейчас российская сторона выясняет, из какого оружия украинские военные могли сбить Ил-76. Глава российского МИД уточнил, что Киев использовал оружие западного производства.

Фото: СК РФ / РИА Новости

Путин заявил, что средства поражения с места крушения указывают на возможную причастность к произошедшему средств противовоздушной обороны (ПВО) западных стран — США или Франции. В частности, для уничтожения самолета могла использоваться американская система Patriot, указал президент.

Следственный комитет России (СКР) ранее подтвердил версию о ракетной атаке военного самолета Минобороны России. СКР установил, что точка пуска ракеты, сбившей Ил-76, располагалась в селе Липцы Харьковской области. Удар был нанесен из зенитно-ракетного вооружения. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

Путин дал СКР поручение по расследованию крушения

Путин обещал доложить о результатах расследования крушения военного самолета и выразил соболезнования родным и близким членов экипажа Ил-76, не выживших в результате крушения. Он добавил, что уже дал поручение СКР «максимально обнародовать детали катастрофы».

Фото: vk.com/newsbelgorod / Globallookpress.com

Президент отметил, что спецслужбы Украины знали, что Россия перевозит украинских военнопленных для обмена. Он также отверг версию дружественного огня, пояснив, что российские системы ПВО распознают сигналы, которые подают борты РФ, — на них установлена система «свой-чужой».

В Главном управлении разведки знали, что мы туда везли военнослужащих, 65 человек, а всего было запланировано, по-моему, 190. И зная об этом, нанесли удар по самолету Владимир Путин президент России

Военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных, потерпел крушение 24 января в Белгородской области. На борту находилось 74 человека, включая 6 членов экипажа и 4 сопровождающих.