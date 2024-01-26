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16:41, 26 января 2024Силовые структуры

Стала известна точка пуска поразившей российский самолет Ил-76 ракеты

СКР установил точку пуска ракеты, поразившей самолет Ил-76 под Белгородом

Фото: СК РФ / Reuters

Следственный комитет России (СКР) установил точку пуска украинской ракеты, поразившей российский самолет Ил-76 в Белгородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

С помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства и следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в селе Липцы Харьковской области.

Возбуждено дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Следователи и криминалисты продолжают осмотр места крушения военно-транспортного самолета.

Ранее в СКР подтвердили, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины. Изъятые с места ЧП фрагменты фюзеляжа отправлены на экспертизу. Следователи ведут допрос свидетелей и очевидцев произошедшего.

24 января в нескольких километрах от села Яблоново потерпел крушение Ил-76. На его борту находились шесть членов экипажа, сотрудники военной полиции и свыше 60 украинских военнопленных. Никто из них не выжил.

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      Екатерина Кашурникова
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