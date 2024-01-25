Подтверждена версия о ракетной атаке российского самолета с украинскими пленными

СКР: крушение Ил-76 произошло в результате ракетной атаки со стороны Украины

Начало событий в новости Крушение российского самолета Ил-76 с украинскими пленными названо терактом

Следственный комитет России (СКР) подтвердил версию о ракетной атаке военного самолета Ил-76 Минобороны России с украинскими военнопленными на борту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительный осмотр места происшествия позволяет сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины, отметили в СКР. Изъятые с места ЧП фрагменты фюзеляжа отправлены на экспертизу.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о теракте. Следователи ведут допрос свидетелей и очевидцев произошедшего.

Устанавливается причастность к теракту вооруженных формирований Украины. Сформирована следственно-оперативная группа, в которую вошли опытные следователи и криминалисты. С места происшествия изъяты бортовые самописцы воздушного судна и направлены на расшифровку.

24 января в нескольких километрах от села Яблоново потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ил-76. На его борту находились шесть членов экипажа, сотрудники военной полиции и свыше 60 украинских военнопленных. Никто из них не выжил.

