На месте крушения российского самолета с украинскими пленными нашли черные ящики

СКР: на месте крушения Ил-76 под Белгородом найдены бортовые самописцы

Подтверждена версия о ракетной атаке российского самолета с украинскими пленными

Начало событий в новости Подтверждена версия о ракетной атаке российского самолета с украинскими пленными

На месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76 Минобороны России в Белгородской области найдены бортовые самописцы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Черные ящики направлены на расшифровку. Также следователи обнаружили на месте ЧП останки людей и фрагменты фюзеляжа, которые переданы экспертам.

Произошедшее квалифицировано как теракт. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Российский самолет, перевозивший украинских пленных, был атакован с территории Украины, откуда была выпущена зенитная ракета, отметили в ведомстве.

Следователи устанавливают причастных из вооруженных формирований Украины. Создана следственно-оперативная группа. Идет допрос свидетелей и очевидцев крушения.

24 января в нескольких километрах от села Яблоново потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ил-76. На его борту находились шесть членов экипажа, сотрудники военной полиции и свыше 60 украинских военнопленных. Никто из них не выжил.