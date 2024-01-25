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20:22, 25 января 2024Силовые структуры

На месте крушения российского самолета с украинскими пленными нашли черные ящики

СКР: на месте крушения Ил-76 под Белгородом найдены бортовые самописцы
Начало событий в новости Подтверждена версия о ракетной атаке российского самолета с украинскими пленными

Фото: vk.com / newsbelgorod / Globallookpress.com

На месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76 Минобороны России в Белгородской области найдены бортовые самописцы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Черные ящики направлены на расшифровку. Также следователи обнаружили на месте ЧП останки людей и фрагменты фюзеляжа, которые переданы экспертам.

Произошедшее квалифицировано как теракт. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Российский самолет, перевозивший украинских пленных, был атакован с территории Украины, откуда была выпущена зенитная ракета, отметили в ведомстве.

Следователи устанавливают причастных из вооруженных формирований Украины. Создана следственно-оперативная группа. Идет допрос свидетелей и очевидцев крушения.

24 января в нескольких километрах от села Яблоново потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ил-76. На его борту находились шесть членов экипажа, сотрудники военной полиции и свыше 60 украинских военнопленных. Никто из них не выжил.

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      Любовь Ширижик
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