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19:52, 25 января 2024Силовые структуры

Крушение российского самолета Ил-76 с украинскими пленными названо терактом

СКР возбудил дело о теракте из-за крушения самолета Ил-76 под Белгородом

Фото: ТАСС

Следователи квалифицировали крушение самолета Ил-76 с украинскими пленными под Белгородом как теракт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Российский самолет был атакован с территории Украины, откуда была выпущена зенитная ракета, отметили в ведомстве.

Следователи устанавливают причастных из вооруженных формирований Украины. Сформирована следственно-оперативная группа, в которую вошли опытные следователи и криминалисты. С места происшествия изъяты бортовые самописцы воздушного судна и направлены на расшифровку. Идет допрос свидетелей и очевидцев крушения. Обнаружены останки находившихся на борту людей.

24 января в нескольких километрах от села Яблоново потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ил-76. На его борту находились шесть членов экипажа, сотрудники военной полиции и свыше 60 украинских военнопленных. Никто из них не выжил.

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      Любовь Ширижик
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