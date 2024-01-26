«ГУР, ВСУ знали, что мы туда везем украинских военнослужащих». Путин прокомментировал крушение Ил-76 под Белгородом

Путин допустил, что ВСУ сбили российский Ил-76 со своими пленными по ошибке

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал крушение военного самолета Ил-76 в Белгородской области, на борту которого находились пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Президент раскрыл детали катастрофы и назвал произошедшее преступлением.

Президент указал, что власти Украины ежедневно совершают преступления, в том числе против собственных граждан, и о перевозке 65 украинских военнопленных им было известно.

В Главном управлении разведки знали, что мы туда везли военнослужащих, 65 человек, а всего было запланировано, по-моему, 190. И зная об этом, нанесли удар по самолету Владимир Путин президент России

Военный самолет Ил-76 был поражен системой ПВО Франции или США

Глава государства рассказал, что по российскому самолету с подконтрольной Киеву территории в 11:10 по московскому времени были запущены две ракеты. Поражение Ил-76 произошло через две-три минуты. По его словам, «отреагировать было практически невозможно».

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

При этом он допустил, что ВСУ могли по ошибке запустить ракету и сбить военно-транспортный самолет Ил-76. «Я не знаю, специально ли они это сделали, по ошибке или по недомыслию. Но очевидно, что это они сделали», — указал Путин. По словам президента, изъятые с места крушения средства поражения говорят о том, что это ракета ПВО.

Это значит, либо их плохо научили, либо они плохо учатся сами по себе, либо не в состоянии как следует управлять такими системами Владимир Путин президент России

По словам российского лидера, скорее всего, ракеты были выпущены либо из американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, либо европейской системы ПВО. Вероятно, подчеркнул Путин, система была французской. Точный ответ на этот вопрос будет известен через два-три дня, добавил глава государства.

При этом Путин отверг версию дружественного огня, пояснив, что российские системы ПВО распознают сигналы, которые подают борты РФ — на них установлена система «свой-чужой». Ее технически невозможно обойти.

Путин пообещал обнародовать итоги расследования крушения Ил-76

Российский президент пообещал доложить о результатах расследования крушения военного самолета и выразил соболезнования родным и близким членов экипажа Ил-76, не выживших в результате крушения. Он добавил, что уже дал поручение Следственному комитету России (СКР) «максимально обнародовать детали катастрофы».

Ранее СКР назвал место, откуда 24 января была, предположительно, была запущена ракета, сбившая самолет Ил-76 с шестью членами экипажа, сотрудниками военной полиции и свыше 60 украинскими военнопленными на борту. По данным следствия, точка располагалась в селе Липцы Харьковской области.

По факту крушения военного воздушного судна возбуждено уголовное дело о теракте. Следователи устанавливают причастность к произошедшему вооруженных формирований Украины. Сформирована следственно-оперативная группа из опытных следователей и криминалистов. Помимо этого с места крушения изъяты и доставлены на экспертизу черные ящики. Бортовые самописцы находятся в хорошем состоянии и пригодны для расшифровки, что может помочь следователям в установке обстоятельств крушения Ил-76.