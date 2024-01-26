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11:26, 26 января 2024Россия

Черные ящики сбитого под Белгородом Ил-76 доставили на экспертизу

Черные ящики сбитого в Белгородской области Ил-76 доставили на экспертизу

Фото: Russian Investigative Committee / Reuters

Черные ящики тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого 24 января в Белгородской области, доставили на экспертизу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника агентства, в специализированный научно-исследовательский институт, название которого не раскрывается, привезли бортовой речевой самописец и прибор регистрации параметров полета. Оба самописца находятся в хорошем состоянии и пригодны для расшифровки.

Представитель экстренных служб подчеркнул, что в среднем на расшифровку требуется до 30 минут, однако экспертиза может занять и более долгое время. Он подчеркнул, что самыми важными для анализа являются последние три минуты полета.

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      Константин Лысяков
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