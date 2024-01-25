На месте крушения Ил-76 нашли фрагменты ракеты. Что известно спустя сутки после атаки на российский самолет?

На месте крушения Ил-76 нашли фрагменты ракеты, подтверждающие атаку на самолет

Источник в оперативных службах сообщил ТАСС, что на месте крушения самолета Ил-76 в Белгородской области нашли фрагменты, которые, предположительно, являются частями зенитной управляемой ракеты.

По словам источника, это подтверждает внешнее воздействие на самолет. Найденные части отправят на экспертизу, а следствие продолжает поиск частей самолета и прочих металлических объектов, которые могут помочь в расследовании. Поиск ведется на большой территории вокруг места падения.

Найденные части ракеты могут говорить в пользу версии об использовании ЗРК Patriot

Российский военкор Александр Коц высказал предположение, что Ил-76 могли сбить из американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Он получил такие данные от члена комиссии Воздушно-космических сил России, которая работала на месте крушения. Коц отметил, что на использование Patriot указывает характер разрушений и повреждений фюзеляжа.

Фото: ТАСС

Об этом же сообщило и издание France Info. По данным французского военного источника, Ил-76 был сбит батареей ЗРК Patriot американского производства, находившейся на вооружении украинской армии.

В свою очередь, военные эксперты заявили «Би-би-си», что фотографии обломков самолета указывают на то, что он был сбит ракетой класса «земля-воздух». «Схема повреждений соответствует боеголовке HE-FRAG, которая очень распространена на ракетах класса "земля-воздух". Об этом свидетельствуют десятки отверстий разного размера, образовавшиеся от осколков, повредивших фюзеляж в результате взрыва боеголовки», — высказался Кристофер Петров, эксперт по наземной противовоздушной обороне компании Janes, занимающейся военной разведкой.

Минобороны России же заявляло, что самолет был сбит зенитным ракетным комплексом ВСУ, который находился в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства Воздушно-космических сил России зафиксировали пуск двух украинских ракет.

Выдвинуты версии и о технической неисправности

При этом ряд экспертов предположили, что падение Ил-76 все же могло быть вызвано техническими неполадками судна. Военный эксперт Константин Сивков усомнился, что Patriot могли сбить борт из-за ограниченной максимальной дальности действия комплексов, имеющихся в распоряжении у ВСУ. «Скорее всего, связано с неправильной эксплуатацией, сейчас будут разбираться в причинах, по которым произошла эта авария. Погодные условия могли сработать. Еще что-то», — заключил он. Подобную версию поддержал и обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

Россия и Украина проводят собственные расследования

Российские следователи продолжают работать на месте крушения. В свою очередь, Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту падения самолета. Расследование проходит по статье Уголовного кодекса Украины о «нарушении законов и обычаев войны». Уточняется, что ведомство проводит комплекс мероприятий «для выяснения всех обстоятельств падения самолета».

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский же будет наставить на проведении международного расследования крушения российского самолета, перевозившего 65 пленных бойцов ВСУ.

Я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных на Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании Владимир Зеленский президент Украины

Украинский лидер пояснил, что также дал поручение Главному управлению разведки Министерства обороны страны заняться выяснением судьбы всех пленных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это, заявив, что «преступления Киева однозначно необходимо разбирать в ходе международного расследования».

О крушении самолета стало известно 24 января. По данным Минобороны РФ, в Ил-76 находились 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, которых перевозили для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.