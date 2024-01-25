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12:29, 25 января 2024Бывший СССР

На Украине возбудили дело по факту падения Ил-76 под Белгородом

СБУ возбудила уголовное дело по факту падения самолета Ил-76 под Белгородом

Фото: ТАСС

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело по факту падения самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России Ил-76 под Белгородом. Об этом представители ведомства сообщили «РБК-Украина»

«Расследование проходит по статье 438 Уголовного кодекса Украины («Нарушение законов и обычаев войны»)», — сообщили представители СБУ.

Уточняется, что ведомство проводит комплекс мероприятий «для выяснения всех обстоятельств падения самолета».

О крушении самолета стало известно 24 января. Министерство обороны России сообщило, что на борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, а также трое сопровождающих. Их перевозили для обмена.

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      Алевтина Запольская
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