На Украине возбудили дело по факту падения Ил-76 под Белгородом

СБУ возбудила уголовное дело по факту падения самолета Ил-76 под Белгородом

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело по факту падения самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России Ил-76 под Белгородом. Об этом представители ведомства сообщили «РБК-Украина»

«Расследование проходит по статье 438 Уголовного кодекса Украины («Нарушение законов и обычаев войны»)», — сообщили представители СБУ.

Уточняется, что ведомство проводит комплекс мероприятий «для выяснения всех обстоятельств падения самолета».

О крушении самолета стало известно 24 января. Министерство обороны России сообщило, что на борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, а также трое сопровождающих. Их перевозили для обмена.