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14:34, 24 января 2024Бывший СССР

Россия официально обвинила Украину в атаке на Ил-76 под Белгородом

МИД России обвинил Киев в сбитии Ил-76, назвав атаку актом безумного варварства

Фото: vk.com/newsbelgorod / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел (МИД) России официально обвинило Украину в атаке на самолет Ил-76 под Белгородом, назвав ее актом безумного варварства. Об этом пишет ТАСС.

«Они, нарушив договоренности, убили наших летчиков и бойцов сопровождения и "пустили в расход" своих же сограждан», — заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Он добавил, что атака на самолет, демонстрирующая полное пренебрежение к человеческой жизни, ставит большой вопрос о возможностях каких-либо переговоров. «Те гарантии, что они дают, если еще не нарушили, то непременно нарушат. И в этом нет никаких сомнений», — заключил посол.

О падении военного самолета Ил-76 под Белгородом стало известно ранее 24 января. На борту самолета находились 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, которых перевозили для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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      Алевтина Запольская
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