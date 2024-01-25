На месте крушения Ил-76 нашли фрагменты ракеты

ТАСС: на месте крушения Ил-76 найдены, предположительно, фрагменты ракеты

Предположительно, фрагменты ракеты были найдены на месте крушения Ил-76 в Белгородской области. Об этом в четверг, 25 января, сообщают оперативные службы, передает ТАСС.

«На земле найдены элементы, подтверждающие внешнее воздействие на самолет. Они будут направлены на экспертизу», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на данный момент военные, следователи и криминалисты ищут металлические конструкции на месте крушения авиасудна. Их тщательно собирают и анализируют.

Военкор Александр Коц сообщал, что, по предварительным данным, российский самолет Ил-76 могли сбить из американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Он пояснил, что на это указывают характер разрушений и повреждений фюзеляжа.

О крушении самолета под Белгородом стало известно 24 января. По данным Минобороны РФ, на борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых перевозили для обмена, а также три сопровождающих.

