Минобороны раскрыло подробности падения Ил-76 под Белгородом

Минобороны России: военный самолет Ил-76 упал во время планового полета

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение под Белгородом во время планового полета. Такие подробности журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, на борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также три сопровождающих. Их перевозили для обмена.

На данный момент к месту ЧП уже вылетела комиссия ВКС. Других подробностей министерство не сообщило.