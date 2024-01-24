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12:30, 24 января 2024Россия

Минобороны раскрыло подробности падения Ил-76 под Белгородом

Минобороны России: военный самолет Ил-76 упал во время планового полета
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение под Белгородом во время планового полета. Такие подробности журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, на борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также три сопровождающих. Их перевозили для обмена.

На данный момент к месту ЧП уже вылетела комиссия ВКС. Других подробностей министерство не сообщило.

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      Никита Абрамов
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