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20:09, 24 января 2024Россия

Российский Ил-76 предположительно сбили из американского ЗРК Patriot

Военкор Коц: предварительно, Ил-76 сбили из американского ЗРК Patriot

Фото: Michael Kooren / Reuters

По предварительным данным российский самолет Ил-76 могли сбить из американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил военкор Александр Коц в Telegram.

Он уточнил, что данные получены от члена комиссии Воздушно-космических сил (ВКС) России, которая работала на месте крушения в Белгородской области.

«Характер разрушений и повреждений фюзеляжа указывает на поражение самолета ракетой ЗРК Patriot американского производства», — пояснил военкор.

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О крушении самолета стало известно 24 января. Инцидент подтвердило Минобороны России. По данным ведомства, на борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, а также три сопровождающих. Их перевозили для обмена.

Позже оборонное ведомство заявило, что самолет сбили из ЗРК, который находился в Харьковской области. При этом в ведомстве не уточнили, какой именно это был комплекс.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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