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15:26, 24 января 2024Россия

Самолет Ил-76 сбили из ЗРК в Харьковской области

Минобороны сообщило, что Ил-76 сбили под Белгородом из ЗРК в Харьковской области

Фото: vk.com/newsbelgorod / Globallookpress.com

Российский военный самолет Ил-76 сбили из зенитного ракетного комплекса (ЗРК), находящегося в Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России, пишет РИА Новости.

«Поражение самолета осуществлено вооруженными силами Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что радиолокационные средства Воздушно-космических сил России зафиксировали пуск двух украинских ракет.

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О крушении самолета стало известно 24 января. Инцидент подтвердило Минобороны России. По данным ведомства, на борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, а также три сопровождающих. Их перевозили для обмена.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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