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06:54, 25 января 2024Россия

«Экипаж совершил подвиг». Власти опубликовали список членов погибшей команды Ил-76 в Белгородской области

Опубликован список погибших в Белгородской области членов экипажа Ил-76

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал список погибших членов экипажа военно-транспортного самолета Ил-76, который разбился в Белгородской области.

По данным властей, среди жертв инцидента числятся: командир Беззубкин, помощник командира Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский.

Командиром команды Ил-76, сбитого Вооруженным силами Украины (ВСУ), был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин. Об этом рассказал губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Он принес соболезнования родным земляка и всех членов «героического экипажа».

Экипаж совершил подвиг: летчики увели подбитое воздушное судно от села Яблоново, чтобы не пострадали гражданские

Максим Егоровгубернатор Тамбовской области
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24 января 2024

В России указывают на причастность Киева к крушению Ил-76

Губернатор Тамбовской области подтвердил, что на борту находились бойцы ВСУ, которых должны были впоследствии обменять на российских военнослужащих. Он подчеркнул, что украинская сторона получила уведомление о маршруте самолета.

То, что произошло, — подлый и трусливый удар в спину. Уверен: виновные ответят за это преступление по полной

Максим Егоровгубернатор Тамбовской области

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал на признание Киева в причастности к крушению Ил-76. По его словам, Украина сразу же после случившегося заявила о своей «очередной победе», однако, узнав подробности, что это был за рейс, сразу стала «заметать под ковер бравурные сообщения о своих "победах"».

Министр отметил, что Киев не мог не знать о подготовке обмена военнопленными. Он также подчеркнул, что в настоящее время Москвой устанавливаются факты крушения самолета и причины, по которым Киев совершил «этот преступный акт».

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21 января 2024

Экипаж Ил-76 представят к госнаградам посмертно

Ил-76 разбился в Белгородской области в среду, 24 января. Инцидент подтвердило Министерство обороны России. Как указали в ведомстве, на борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, а также трое сопровождающих. Их перевозили для обмена.

Как заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, Украина сбила Ил-76 тремя ракетами зенитного ракетного комплекса Patriot или IRIS-T.

Экипаж и командира Ил-76 представят к госнаградам посмертно. Командир Станислав Беззубкин удостоится награды за то, что не допустил падения самолета на село Яблоново, которое расположено к северо-востоку от Белгорода.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий как бывший летчик в беседе с РИА Новости подтвердил, что на кадрах крушения Ил-76 в Белгородской области четко видно, что летчики отводили самолет от населенного пункта.

Я видео видел, но, к сожалению, не качественно для того, чтобы полностью понять характер попадания ракеты. Но ракета могла нанести ущерб самолету так, что мы внешне этого не увидим с такой дистанции. Но то, что летчики отводили самолет от населенного пункта, это четко видно на кадрах — они левой нисходящей спиралью отворачивали от населенного пункта

Евгений Балицкийгубернатор Запорожской области
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      Марина Совина
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