Власти опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76

Власти Оренбургской области опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76

Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал в Telegram-канале список погибших членов экипажа военно-транспортного самолета Ил-76, который разбился в Белгородской области в среду, 24 января.

Среди жертв инцидента числятся: командир Беззубкин, помощник командира Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский.

О крушении самолета стало известно 24 января. Инцидент подтвердило Министерство обороны России. Как указали в ведомстве, на борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, а также трое сопровождающих. Их перевозили для обмена.

По заявлению депутата Госдумы Андрея Картаполова, Украина сбила Ил-76 тремя ракетами зенитного ракетного комплекса Patriot или IRIS-T.

