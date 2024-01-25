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05:31, 25 января 2024Россия

Власти опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76

Власти Оренбургской области опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал в Telegram-канале список погибших членов экипажа военно-транспортного самолета Ил-76, который разбился в Белгородской области в среду, 24 января.

Среди жертв инцидента числятся: командир Беззубкин, помощник командира Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский.

О крушении самолета стало известно 24 января. Инцидент подтвердило Министерство обороны России. Как указали в ведомстве, на борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, а также трое сопровождающих. Их перевозили для обмена.

По заявлению депутата Госдумы Андрея Картаполова, Украина сбила Ил-76 тремя ракетами зенитного ракетного комплекса Patriot или IRIS-T.

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      Марина Совина
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