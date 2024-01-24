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23:38, 24 января 2024Мир

Лавров указал на признание Украины в причастности к крушению Ил-76

Лавров: Украина сразу же после крушения Ил-76 заявила о своей «очередной победе»
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина сразу же после крушения самолета Ил-76 заявила о своей «очередной победе». Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, Киев признал свою причастность к катастрофе, считает министр. «Но как только стало известно, что это был рейс, перевозивший военнопленных для обмена, сразу же украинская пропаганда стала заметать под ковер бравурные сообщения о своих "победах" и пытается придумать какие-то другие объяснения», — отметил глава МИД.

По словам Лаврова, Киев не мог не знать о подготовке обмена военнопленными. Он также подчеркнул, что в настоящее время Москвой устанавливаются факты крушения самолета и причины, по которым Киев совершил «этот преступный акт».

Ил-76 разбился в Белгородской области в среду, 24 января. На его борту находились 65 пленных бойцов ВСУ, а также трое сопровождающих. По заявлению депутата Госдумы Андрея Картаполова, Украина сбила Ил-76 тремя ракетами зенитного ракетного комплекса Patriot или IRIS-T.

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      Марина Совина
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