Украинское издание изменило статью о причастности ВСУ к крушению Ил-76

«Украинская правда» убрала из заголовка информацию о том, что Ил-76 сбили ВСУ

«Украинская правда» («УП») изменила статью о крушении под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76, в которой говорилось о причастности Вооруженных сил Украины (ВСУ) к произошедшему. Отредактированный материал опубликован на сайте издания.

Статья была озаглавлена «В Белгородской области РФ упал самолет Ил-76: в ВСУ заявили, что "это их работа"». В материале заявлялось, что Вооруженные силы Украины подтвердили падение самолета и уточнили, что он якобы перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Однако позднее информация о том, что самолет сбила украинская сторона, была убрана из заголовка. Теперь статья называется «В Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76». «Исправлено: ранее в материале со ссылкой на источники в ВСУ указывалось, что они причастны к падению самолета», — указано в конце публикации.

При этом в Telegram-канале «Украинской правды» по-прежнему утверждается, что к крушению Ил-76 причастны ВСУ. «По данным источников "УП" в Силах обороны, сбитие российского Ил-76 — это работа ВСУ», — говорится в посте.

24 января в Белгородской области потерпел крушение военный самолет Ил-76. Минобороны России подтвердило падение самолета. Ведомство сообщило, что на борту находились 65 пленных бойцов ВСУ, которых везли для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что еще один Ил-76 с 80 пленными бойцами ВСУ был развернут над Белгородской областью.