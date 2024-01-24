Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:08, 24 января 2024Интернет и СМИ

Украинское издание изменило статью о причастности ВСУ к крушению Ил-76

«Украинская правда» убрала из заголовка информацию о том, что Ил-76 сбили ВСУ

Фото: Unsplash

«Украинская правда» («УП») изменила статью о крушении под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76, в которой говорилось о причастности Вооруженных сил Украины (ВСУ) к произошедшему. Отредактированный материал опубликован на сайте издания.

Статья была озаглавлена «В Белгородской области РФ упал самолет Ил-76: в ВСУ заявили, что "это их работа"». В материале заявлялось, что Вооруженные силы Украины подтвердили падение самолета и уточнили, что он якобы перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Однако позднее информация о том, что самолет сбила украинская сторона, была убрана из заголовка. Теперь статья называется «В Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76». «Исправлено: ранее в материале со ссылкой на источники в ВСУ указывалось, что они причастны к падению самолета», — указано в конце публикации.

Материалы по теме:
Под Белгородом разбился военный самолет. Он вез пленных солдат ВСУ для обмена
Под Белгородом разбился военный самолет.Он вез пленных солдат ВСУ для обмена
Сегодня
На Украине считают, что ВСУ нужны еще 500 тысяч солдат. Но почему власти не решаются объявить тотальную мобилизацию?
На Украине считают, что ВСУ нужны еще 500 тысяч солдат.Но почему власти не решаются объявить тотальную мобилизацию?
16 января 2024

При этом в Telegram-канале «Украинской правды» по-прежнему утверждается, что к крушению Ил-76 причастны ВСУ. «По данным источников "УП" в Силах обороны, сбитие российского Ил-76 — это работа ВСУ», — говорится в посте.

24 января в Белгородской области потерпел крушение военный самолет Ил-76. Минобороны России подтвердило падение самолета. Ведомство сообщило, что на борту находились 65 пленных бойцов ВСУ, которых везли для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что еще один Ил-76 с 80 пленными бойцами ВСУ был развернут над Белгородской областью.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Появилась версия о поражении Ил-76 с пленными бойцами ВСУ ракетой ЗРК Patriot

      Звезда «Универа» вспомнил о намерении работать таксистом в период пандемии

      На Украине предъявили обвинения гендиректору российской КТРВ

      Стилистка назвала россиянкам главный тренд 2024 года

      Автор антироссийских «санкций из ада» обвинил ФБР в подлоге

      В ФХР заявили о нежелании игроков переходить на клюшки российского производства

      В Минфине заявили о системно неправильном подходе к льготной ипотеке

      Путин уволил замглавы российской службы

      11-летней танцовщице пришлось бросить занятия из-за аллергии на себя

      В столице Сербии загорелся крупнейший китайский рынок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше