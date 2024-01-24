К месту крушения военного самолета Ил-76 под Белгородом вылетела комиссия ВКС

Минобороны России: к месту крушения Ил-76 под Белгородом вылетела комиссия ВКС

Комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России вылетела к месту крушения военного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что комиссия займется установлением причин катастрофы.

Минобороны подтвердило падение самолета и заявило, что на борту находились 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых везли для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Ранее появилось видео с с предполагаемым моментом крушения самолета. На кадрах видно как самолет, принадлежность которого невозможно определить, резко снижается за линией частной застройки и пропадает из поля зрения, после чего происходит взрыв.