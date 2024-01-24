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12:08, 24 января 2024Россия

Появилось видео возможного падения Ил-76 в Белгородской области

Очевидцы опубликовали видео возможного падения Ил-76 в Белгородской области

Очевидцы опубликовали видео возможного падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Кадры появились в посвященном жизни региона Telegram-канале «Блэтгород».

На кадрах видно, как неизвестный самолет резко снижается за линией частной застройки и пропадает из поля зрения. Предположительно, борт загорелся еще в полете.

Официального подтверждения достоверности видео в настоящий момент нет.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе случилось происшествие. Так он косвенно подтвердил факт падения военно-транспортного самолета Ил-76. Ранее сегодня, 24 января, в Белгороде объявляли ракетную опасность.

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      Марк Леонов
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