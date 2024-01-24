В Белгороде объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков заявил о запуске в Белгороде оповещения ракетной опасности

В Белгороде запущено объявление о ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая», — написал губернатор. Он также призвал жителей спуститься в укрытие или другое безопасное место, если они находятся на улице.

24 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже пытались атаковать Белгородскую область — над регионом в районе села Ближнее система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник самолетного типа. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали.

Вечером во вторник, 23 января, дежурные средства ПВО также сбили одну воздушную цель над Белгородской областью. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.