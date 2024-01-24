Система ПВО сработала в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: сработала система ПВО, сбив украинский БПЛА

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, ПВО уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Он уточнил, что БПЛА был сбит в районе села Ближнее.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил глава Белгородской области.

Также ПВО срабатывала в регионе и 23 января. Тогда цель была уничтожена над Валуйским городским округом.

В июне 2023 года, президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас». Глава государства также отметил, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.