Белгородский глава заявил о происшествии после сообщений о падении Ил-76

Белгородский глава Гладков после сообщений о падении Ил-76 заявил о происшествии

В Белгородской области произошло происшествие. С таким заявлением выступил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Так губернатор косвенно подтвердил факт падения военно-транспортного самолета Ил-76.

Об инциденте с самолетом стало известно ранее. По данным Telegram-канала «112», самолет упал в Корочанском районе Белгородской области.

Вячеслав Гладков также заявил о происшествии в том же Корочанском районе, однако пообещал сообщить подробности и официальную информацию о происшествии позже.

Ранее сегодня, 24 января, в Белгороде объявляли ракетную опасность.

