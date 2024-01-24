Еще один Ил-76 с 80 пленными бойцами ВСУ развернули над Белгородской областью

Картаполов: еще один Ил-76 с 80 пленными развернули над Белгородской областью

Еще один военный самолет Ил-76 с 80 пленными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) развернули над Белгородской областью. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его слова приводятся в Telegram-канале «Дума ТВ».

Парламентарий уверяет, что первый самолет в Белгородской области сбили тремя ракетами.

«Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, было проинформировано о том, каким образом пленные будут доставляться, но самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS T немецкого производства», — сказал Картаполов в ходе заседания в Госдуме.

Он подчеркнул, что специалисты разберутся в деталях авиакатастрофы.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что Кремль также займется изучением произошедшего.

24 января Минобороны подтвердило крушение военного самолета Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области. В ведомстве разъяснили, что на борту воздушного судна находились 65 пленных украинских военных, которых перевозили в Белгородскую область для обмена.