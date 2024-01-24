В Кремле высказались о падении Ил-76 с пленными в Белгородской области

Песков заявил, что в Кремле будут разбираться с информацией о падении Ил-76

В Кремле будут разбираться с информацией о падении военного самолета Ил-76, на борту которого якобы находились пленные. Такое высказывание об авиакатастрофе сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что сведений о происшествии еще недостаточно.

«Не могу сказать, это достаточно новая, свежая информация, сейчас будем с ней разбираться», — заявил представитель Кремля.

24 января Минобороны подтвердило крушение военного самолета Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области.

В ведомстве разъяснили, что на борту воздушного судна находились 65 пленных украинских военных, которых перевозили в Белгородскую область для обмена.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отправился на место происшествия. Он отметил, что там уже начали работу спасатели и следователи.