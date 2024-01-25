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03:37, 25 января 2024Россия

Раскрыта личность командира сбитого под Белгородом Ил-76

Егоров: командиром сбитого под Белгородом Ил-76 был уроженец Тамбова Беззубкин

Командиром Ил-76, сбитого Вооруженным силами Украины (ВСУ) под Белгородом, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин. Личность командира раскрыл губернатор Тамбовской области Максим Егоров в Telegram-канале.

«Экипаж совершил подвиг: летчики увели подбитое воздушное судно от села Яблоново, чтобы не пострадали гражданские», — добавил Егоров.

Губернатор Тамбовской области подтвердил, что на борту находились бойцы ВСУ, которых должны были впоследствии обменять на российских военнослужащих. Он подчеркнул, что украинская сторона получила уведомление о маршруте самолета.

«То, что произошло, — подлый и трусливый удар в спину. Уверен: виновные ответят за это преступление по полной», — заявил Максим Егоров. Он принес соболезнования родным земляка Беззубкина и всех членов «героического экипажа».

Ил-76 разбился в Белгородской области в среду, 24 января. На его борту находились 65 пленных бойцов ВСУ, а также трое сопровождающих. По заявлению депутата Госдумы Андрея Картаполова, Украина сбила Ил-76 тремя ракетами зенитного ракетного комплекса Patriot или IRIS-T.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указал на признание Киева в причастности к крушению Ил-76. По его словам, Украина сразу же после случившегося заявила о своей «очередной победе», однако, узнав подробности, что это был за рейс, сразу стала «заметать под ковер бравурные сообщения о своих "победах"».

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      Александра Синицына
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