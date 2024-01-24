Экипаж упавшего под Белгородом Ил-76 представят к госнаградам посмертно

Экипаж сбитого военного самолета Ил-76 представят к госнаградам посмертно

Экипаж и командира сбитого под Белгородом военного самолета Ил-76, перевозившего украинских военнопленных, представят к госнаградам посмертно. Информация об этом появилась в Telegram-канале Mash.

Командир Станислав Беззубкин удостоится награды за то, что не допустил падения самолета на село Яблоново, которое расположено к северо-востоку от Белгорода. Он уже был представлен к почетным госнаградам — за службу в Сирии и тушение пожаров на территории Турции. У военного летчика остались маленькая дочь и жена. После сегодняшней командировки он должен был отправиться в Оренбург к себе домой.

Канал также публикует список экипажа. На борту находились помощник командира Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев и бортрадист Саблинский.

О крушении самолета стало известно 24 января. Инцидент подтвердило Минобороны России. По данным ведомства, на борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, а также три сопровождающих. Пленных перевозили для обмена.

