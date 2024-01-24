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13:03, 24 января 2024Россия

Появились детали готовившегося обмена пленными на границе Белгородской области

Обмен пленными между Россией и Украиной мог состояться по формуле 192 на 192
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Aleksey Ivanov / Телеканал «Звезда» / Globallookpress.com

Обмен пленными между Россией и Украиной мог состояться по формуле 192 на 192, сообщает источник Telegram-канала SHOT.

По данным издания, в итоге обмен оказался сорван.

Известно, что на потерпевшем крушение борту Ил-76 находились 65 солдат Вооруженных сил Украины, еще 80, предположительно, летели следом вторым бортом.

Министерство обороны России подтвердило крушение самолета и раскрыло подробности случившегося.

Ранее очевидцы опубликовали видео возможного падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Сегодня, 24 января, в Белгороде объявляли ракетную опасность.

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      Марк Леонов
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