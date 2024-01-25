Зеленский потребовал международного расследования крушения Ил-76. Кремль согласился, но при одном условии

Зеленский потребовал международного расследования крушения Ил-76 с пленными ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский будет наставить на проведении международного расследования крушения российского самолета Ил-76 под Белгородом 24 января, перевозившего 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в числе которых могли быть 12 членов батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Всех их планировали обменять на служащих Вооруженных сил России.

Я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных на Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании Владимир Зеленский президент Украины

Украинский лидер пояснил, что также дал поручение Главному управлению разведки Министерства обороны страны заняться выяснением судьбы всех пленных. Сам Зеленский, узнав о крушении самолета, решил отменить поездку в центральные регионы Украины.

В Кремле предложили в ходе расследования разобрать преступления Киева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Зеленского, заявив, что преступления Киева однозначно необходимо разбирать в ходе международного расследования.

Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима — оно однозначно нужно Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Кроме того, представитель Кремля, отвечая на вопрос о поручениях президента РФ в связи с крушением Ил-76, заявил, что сначала российские военные должны озвучить свою версию случившегося. «Это могут сказать только наши военные, это их прерогатива», — пояснил он.

В России заявили, что Украина сама расправилась со своими гражданами

Атаку ВСУ на самолет Песков назвал чудовищным актом. По его словам, Украина сама расправилась со своими же гражданами, «которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки». На данный момент неизвестно, как уничтожение Ил-76 скажется на перспективах продолжения обмена пленными, уточнил представитель Кремля.

Фото: Ints Kalnins / Reuters

По неподтвержденной информации, обмен был запланирован по формуле 192 на 192 и должен был состояться на границе России и Украины. В ГУР Украины подтвердили, что обмен пленными действительно планировался 24 января.

Депутат Госдумы Андрей Картаполов после случившегося заявил, что планы России по времени и способу транспортировки военнопленных были вовремя доведены до украинского командования. Из этого следует, что ВСУ не могли не знать, что наносили удар по украинцам.

Самолет сбили оружием иностранного производства

В Госдуме заявили о трех ракетах ВСУ, ударивших по Ил-76. По их версии, это было оружие иностранного производства — американской ЗРК Patriot или IRIS-T немецкого производства.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин настаивает, что необходимо досконально разобраться в типе использованного оружия на Украине. Для этого Россия планирует обратиться в парламент к коллегам в США и Германии. Это, по его мнению, необходимо для того, чтобы те «наконец-то прозрели, кого они финансируют».

Названы три причины атаки ВСУ на Ил-76

Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов назвал сразу несколько причин, почему ВСУ сбили самолет с пленными под Белгородом. В первую очередь он указал, что удар был нанесен преднамеренно и целенаправленно.

Противник знал, что этот борт использовался не в военных целях, а для перевозки пленных Владимир Рогов председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ

По его мнению, сбив Ил-76, украинская сторона преследовала не менее трех целей: запугать военных, которые хотят сдаться в плен, сорвать все переговоры по обмену пленными и показать западным кураторам способность и дальше ликвидировать русских. Рогов подчеркнул, что объем сдачи в плен бойцов ВСУ увеличивается, из-за чего у политического режима Киева начинается паника.