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01:39, 25 января 2024Бывший СССР

Зеленский призвал провести международное расследование крушения Ил-76

Зеленский: Киев будет настаивать на международном расследовании крушения Ил-76
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал провести международное расследование крушения самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом он заявил в ходе обращения, опубликованного в его Telegram-канале.

По его словам, Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины занимается выяснением судьбы всех пленных. Украинский лидер также дал поручение министру иностранных дел проинформировать партнеров о имеющихся данных в стране. «Наше государство будет настаивать на международном расследовании», — добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский после крушения самолета Ил-76 отменил поездку в центральные регионы страны.

О крушении самолета стало известно 24 января. Инцидент подтвердило Министерство обороны России. Как указали в ведомстве, на борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, а также трое сопровождающих. Их перевозили для обмена.

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      Марина Совина
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