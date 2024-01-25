Зеленский призвал провести международное расследование крушения Ил-76

Зеленский: Киев будет настаивать на международном расследовании крушения Ил-76

Президент Украины Владимир Зеленский призвал провести международное расследование крушения самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом он заявил в ходе обращения, опубликованного в его Telegram-канале.

По его словам, Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины занимается выяснением судьбы всех пленных. Украинский лидер также дал поручение министру иностранных дел проинформировать партнеров о имеющихся данных в стране. «Наше государство будет настаивать на международном расследовании», — добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский после крушения самолета Ил-76 отменил поездку в центральные регионы страны.

О крушении самолета стало известно 24 января. Инцидент подтвердило Министерство обороны России. Как указали в ведомстве, на борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, а также трое сопровождающих. Их перевозили для обмена.