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00:07, 25 января 2024Бывший СССР

Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по Украине

Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку в центральные регионы Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после крушения самолета Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), отменил поездку в центральные регионы страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

О крушении самолета стало известно 24 января. Инцидент подтвердило Министерство обороны России. Как указали в ведомстве, на борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, а также трое сопровождающих. Их перевозили для обмена.

По заявлению депутата Госдумы Андрея Картаполова, Украина сбила Ил-76 тремя ракетами зенитного ракетного комплекса Patriot или IRIS-T.

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      Марина Совина
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