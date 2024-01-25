Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по Украине

Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку в центральные регионы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский после крушения самолета Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), отменил поездку в центральные регионы страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

О крушении самолета стало известно 24 января. Инцидент подтвердило Министерство обороны России. Как указали в ведомстве, на борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, а также трое сопровождающих. Их перевозили для обмена.

По заявлению депутата Госдумы Андрея Картаполова, Украина сбила Ил-76 тремя ракетами зенитного ракетного комплекса Patriot или IRIS-T.