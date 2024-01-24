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15:18, 24 января 2024Бывший СССР

В Киеве подтвердили подготовку к обмену пленными в день крушения Ил-76

Представитель ГУР Украины Юсов: Киев готовился к обмену пленными

Фото: vk.com/newsbelgorod / Globallookpress.com

Киев готовился к обмену пленными в день крушения Ил-76, перевозившего пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Факт подготовки к обмену подтвердил представитель Главного управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает «Радио Свобода» (включен Минюстом в реестр иностранных агентов).

«Но я могу констатировать, что запланированный на сегодняшний день обмен пока не происходит», — заявил он.

Кроме того, представитель ведомства заявил, что украинская сторона проверяет информацию о том, что в упавшем в Белгородской области самолете находились военные ВСУ.

24 января в Белгородской области потерпел крушение самолет Ил-76. Сообщалось, что борт перевозил пленных украинских солдат.

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      Александр Курбатов
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