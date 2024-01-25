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09:49, 25 января 2024Россия

В Кремле дали оценку атаке на Ил-76 и рассказали о перспективах обмена пленными

Песков об уничтожении ВСУ Ил-76: это чудовищный акт

Фото: ТАСС

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на самолет Ил-76 является чудовищным актом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что Украина расправилась со своими же гражданами, «которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки».

Как уничтожение самолета скажется на перспективах продолжения обмена пленными, сейчас никто сказать не может, добавил он.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных и трое сопровождающих. Минобороны сообщило, что борт самолет сбит ВСУ. Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что Ил-76 сбили тремя ракетами зенитного ракетного комплекса Patriot или IRIS-T.

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      Алан Босиков
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