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10:12, 25 января 2024Бывший СССР

В Кремле оценили слова Зеленского о международном расследовании атаки Ил-76

Песков заявил о необходимости международного расследования преступлений Киева

Фото: vk.com/newsbelgorod / Globallookpress.com

Преступления Киева однозначно необходимо разбирать в ходе международного расследования. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Отвечая на вопрос о поручениях Путина в связи с крушением военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом, он заявил, что сначала российские военные должны озвучить свою версию случившегося. «Это могут сказать только наши военные, это их прерогатива», — подчеркнул представитель Кремля.

О падении Ил-76 стало известно 24 января. Инцидент подтвердили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что в самолете находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, которых перевозили для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Комментируя случившееся, президент Украины Владимир Зеленский призвал провести международное расследование крушения самолета. В МИД России атаку Украины на Ил-76 назвали терактом и «злодеянием преступной клики Зеленского».

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