В МИД назвали терактом атаку Украины на Ил-76

МИД: Россия осуждает теракт Украины против Ил-76, причастные будут наказаны

Москва решительно осуждает теракт украинских властей против самолета Ил-76 под Белгородом. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В министерстве пообещали, что все причастные к случившемуся лица, включая организаторов и исполнителей из числа украинских военных и чиновников, будут установлены и наказаны в соответствии с российским законодательством.

«Налицо очередное злодеяние преступной клики [президента Украины Владимира] Зеленского, которая сразу после падения самолета в человеконенавистнической манере заявила о "перемоге", утверждая, что это дело рук "доблестных ВСУ"», — добавили в МИД.