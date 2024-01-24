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18:31, 24 января 2024Бывший СССР

В МИД назвали терактом атаку Украины на Ил-76

МИД: Россия осуждает теракт Украины против Ил-76, причастные будут наказаны

Фото: Reuters

Москва решительно осуждает теракт украинских властей против самолета Ил-76 под Белгородом. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В министерстве пообещали, что все причастные к случившемуся лица, включая организаторов и исполнителей из числа украинских военных и чиновников, будут установлены и наказаны в соответствии с российским законодательством.

«Налицо очередное злодеяние преступной клики [президента Украины Владимира] Зеленского, которая сразу после падения самолета в человеконенавистнической манере заявила о "перемоге", утверждая, что это дело рук "доблестных ВСУ"», — добавили в МИД.

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      Алевтина Запольская
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