В офисе Зеленского прокомментировали крушение Ил-76

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: комментарии по Ил-76 будут позже

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал крушение военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом и сообщил, что заявление по этой теме будет сделано позже. Его цитирует Reuters.

«Комментарии появятся чуть позже. Необходимо время для уточнения всех данных», — сказал он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что на борту самолета кроме шести членов экипажа и трех сопровождающих находились 65 пленных военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинских бойцов перевозили для обмена.

О крушении Ил-76 стало известно 24 января. Собеседник Telegram-канала «112», знакомый с ситуацией, уточнял, что все произошло в Корочанском районе Белгородской области.

МИД России официально обвинил Киев в атаке на самолет под Белгородом и назвал это актом безумного варварства. Кроме того, Государственная Дума подготовит обращение к Конгрессу США и бундестагу Германии.