«Нарушив договоренности, убили наших летчиков». Россия официально обвинила Украину в атаке на Ил-76 с бойцами ВСУ

МИД назвал атаку Киева на Ил-76 под Белгородом актом безумного варварства

Министерство иностранных дел (МИД) России официально обвинило Украину в атаке на военный самолет Ил-76 под Белгородом и охарактеризовало произошедшее как акт безумного варварства.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник обратил внимание, что своими действиями Киев продемонстрировал полное пренебрежение к человеческой жизни. Дипломатический представитель заметил, что Украина, нарушив договоренности, убила российских летчиков и бойцов сопровождения и «пустила в расход» своих граждан.

Те гарантии, что они дают, если еще не нарушили, то непременно нарушат. И в этом нет никаких сомнений Родион Мирошник посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Украины

По его мнению, ситуация со сбитым Ил-76 ставит под сомнение вопрос о «хоть каких-то договоренностях и в каких угодно форматах».

Госдума подготовит обращение к США и ФРГ в связи с крушением Ил-76

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объявил, что в связи с крушением Ил-76 Государственная Дума России подготовит обращение к Конгрессу США и бундестагу Германии.

По его словам, американским и немецким депутатам пора прозреть и увидеть, что собой представляет Украина, которой они оказывают военную поддержку.

Ракетами своих солдат расстреляли в воздухе. Своих. Там их матери ждали, жены ждали, дети ждали. Наших пилотов военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитных Вячеслав Володин председатель Государственной Думы

Володин указал, что президент США Джо Байден, его французский коллега Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц вместе с другими западными политиками «вскормили» киевскую власть и несут соответствующую ответственность. Он также выразил мнение, что депутаты местных парламентов должны объявить президентам своих стран импичмент.

Кремль пообещал разобраться в ситуации со сбитым Ил-76

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию об Ил-76. По его словам, Москва планирует разобраться с данными об инциденте. Официальный представитель Кремля указал, что сведений о происшествии пока недостаточно.

Это достаточно новая, свежая информация, сейчас будем с ней разбираться Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

По мнению зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, крушение Ил-76 является результатом «внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве». Медведев считает, что Украина и будет наносить удары по своим населенным пунктам и военнослужащим. Для Киева нет ограничителей, когда речь заходит о власти, выразил мнение он.

Депутат Госдумы, член комитета нижней палаты парламента по обороне Виктор Заварзин назвал крушение Ил-76 с пленными бойцами ВСУ терактом. Парламентарий рассказал, что сейчас комитет по обороне подготавливает заявление о катастрофе. «Безусловно, теракт осуждаем. Безусловно, это террористическая организация», — высказался он.

С ним согласился член Комитета по международным делам, депутат Госдумы Дмитрий Мелик. Он заявил, что Украину пора признать государством-террористом. По его мнению, страна заслужила данный статус, поскольку уничтожила своих соотечественников в политических целях.

Фото: vk.com / newsbelgorod / Globallookpress.com

На борту рухнувшего самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ

Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе Белгородской области в среду, 24 января. Министерство обороны подтвердило крушение летательного аппарата и рассказало, что на борту Ил-76 находились 65 пленных украинских военных, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, он мог состояться по формуле 192 на 192.

В свою очередь в украинском оборонном ведомстве заявили, что пока не могут подтвердить причастность Вооруженных сил республики к крушению российского военного самолета. В МИД Украины добавили, что в настоящий момент выясняют соответствующую информацию.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что никому из тех, кто находился на борту, выжить не удалось. По его утверждению, сейчас к месту крушения направляется комиссия для выяснения причин катастрофы. «Все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия», — сообщил он.