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12:53, 24 января 2024Россия

Володин анонсировал обращение Думы к США и ФРГ в связи с крушением Ил-76

Володин: Госдума подготовит обращение к США и ФРГ в связи с крушением Ил-76

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Госдума подготовит обращение к США и Германии в связи с крушением военного самолета Ил-76 под Белгородом. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, чьи слова приводит ТАСС.

«Есть предложение все-таки разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы, давайте подготовим обращение к Конгрессу США и бундестагу Германии, для того чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают, это нацистский режим, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем, другими политиками, они должны осознать свою ответственность, а депутаты парламентов должны объявить им импичмент», — сказал он.

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О ЧП стало известно 24 января. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале заявил, что направляется в Корочанский район. Глава приграничного российского региона пояснил, что сейчас там работают спасатели и следователи. Другой информации он не предоставил.

Минобороны России подтвердило крушение самолета. По данным ведомства, на борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, а также три сопровождающих. Их перевозили для обмена.

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      Никита Абрамов
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