Володин анонсировал обращение Думы к США и ФРГ в связи с крушением Ил-76

Володин: Госдума подготовит обращение к США и ФРГ в связи с крушением Ил-76

Госдума подготовит обращение к США и Германии в связи с крушением военного самолета Ил-76 под Белгородом. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, чьи слова приводит ТАСС.

«Есть предложение все-таки разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы, давайте подготовим обращение к Конгрессу США и бундестагу Германии, для того чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают, это нацистский режим, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем, другими политиками, они должны осознать свою ответственность, а депутаты парламентов должны объявить им импичмент», — сказал он.

О ЧП стало известно 24 января. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале заявил, что направляется в Корочанский район. Глава приграничного российского региона пояснил, что сейчас там работают спасатели и следователи. Другой информации он не предоставил.

Минобороны России подтвердило крушение самолета. По данным ведомства, на борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, а также три сопровождающих. Их перевозили для обмена.