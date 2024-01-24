Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:23, 24 января 2024Бывший СССР

Минобороны Украины прокомментировало возможную причастность ВСУ к падению Ил-76

МО Украины выясняет причастность ВСУ к падению Ил-76 в Белгородской области

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Министерство обороны Украины пока не может подтвердить причастность Вооруженных сил республики к падению Ил-76 в Белгородской области. Об этом в Минобороны заявили украинскому изданию «Общественное».

В ведомстве также отметили, что не могут подтвердить информацию о возможной причастности Вооруженных сил Украины (ВСУ) к произошедшему, так как в настоящий момент «еще выясняют информацию».

24 января в Белгородской области произошло крушение военного самолета Ил-76. Он упал в Корочанском районе, туда также выехал губернатор региона Вячеслав Гладков.

После произошедшего украинские издания писали о причастности ВСУ к крушению самолета. Однако позднее информация о том, что самолет сбили украинские военные, была убрана.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Появилась версия о поражении Ил-76 с пленными бойцами ВСУ ракетой ЗРК Patriot

      На Украине предъявили обвинения гендиректору российской КТРВ

      Стилистка назвала россиянкам главный тренд 2024 года

      Автор антироссийских «санкций из ада» обвинил ФБР в подлоге

      В ФХР заявили о нежелании игроков переходить на клюшки российского производства

      В Минфине заявили о системно неправильном подходе к льготной ипотеке

      Путин уволил замглавы российской службы

      11-летней танцовщице пришлось бросить занятия из-за аллергии на себя

      В столице Сербии загорелся крупнейший китайский рынок

      В Госдуме рассказали о влиянии «приезжающих аулами» мигрантов на демографию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше