Гладков рассказал о ситуации на месте крушения военного Ил-76 под Белгородом

Белгородский губернатор Гладков: место крушения военного Ил-76 оцеплено

Место крушения военного Ил-76, перевозившего пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), оцеплено. О ситуации на месте катастрофы рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, воздушное судно рухнуло в поле в Корочанском районе региона. «Все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия», — написал он, добавив, что к месту крушения направляется комиссия, которая должна установить причины катастрофы.

Ранее в сети появились кадры очевидцев, на которых видно черный густой дым, поднимающийся над районом, где рухнул самолет.