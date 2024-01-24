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14:12, 24 января 2024Россия

Гладков рассказал о ситуации на месте крушения военного Ил-76 под Белгородом

Белгородский губернатор Гладков: место крушения военного Ил-76 оцеплено

Фото: vk.com/newsbelgorod / Globallookpress.com

Место крушения военного Ил-76, перевозившего пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), оцеплено. О ситуации на месте катастрофы рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, воздушное судно рухнуло в поле в Корочанском районе региона. «Все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия», — написал он, добавив, что к месту крушения направляется комиссия, которая должна установить причины катастрофы.

Ранее в сети появились кадры очевидцев, на которых видно черный густой дым, поднимающийся над районом, где рухнул самолет.

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