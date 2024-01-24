Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:03, 24 января 2024Россия

Ил-76 с украинскими пленными сбили под Белгородом тремя ракетами

Депутат Картаполов: перевозивший пленных Ил-76 сбили тремя ракетами

Фото: vk.com/newsbelgorod / Globallookpress.com

Ил-76, который перевозил пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбили под Белгородом тремя ракетами. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS-T немецкого производства, специалисты разберутся», — пояснил депутат.

По его словам, руководство Украины знало об обмене, а также было проинформировано о том, как российская сторона будет доставлять пленных.

О крушении самолета стало известно 24 января. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале заявил, что направляется в Корочанский район. Глава приграничного российского региона пояснил, что сейчас там работают спасатели и следователи. Другой информации он не предоставил.

Минобороны России подтвердило крушение самолета. По данным ведомства, на борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, а также три сопровождающих. Их перевозили для обмена.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Губернатор заявил о гибели всех находившихся на упавшем под Белгородом Ил-76

      Военный рассказал о секрете российской несбиваемой ракеты

      Брошенному шестилапому щенку удалили лишние лапы

      В Windows 11 появились новые «Ножницы»

      Заявлявшего о живших по 900 лет людях директора Института общей генетики уволили

      Токаев высказался об отношениях с Россией

      Гладков рассказал о ситуации на месте крушения военного Ил-76 под Белгородом

      У самолета с пассажирами на борту отказал двигатель в воздухе

      Размер ипотеки в России вырос до рекорда

      В Германии объяснили требования Украины о поставках оружия проблемами ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше