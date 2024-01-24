Ил-76 с украинскими пленными сбили под Белгородом тремя ракетами

Депутат Картаполов: перевозивший пленных Ил-76 сбили тремя ракетами

Ил-76, который перевозил пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбили под Белгородом тремя ракетами. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS-T немецкого производства, специалисты разберутся», — пояснил депутат.

По его словам, руководство Украины знало об обмене, а также было проинформировано о том, как российская сторона будет доставлять пленных.

О крушении самолета стало известно 24 января. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале заявил, что направляется в Корочанский район. Глава приграничного российского региона пояснил, что сейчас там работают спасатели и следователи. Другой информации он не предоставил.

Минобороны России подтвердило крушение самолета. По данным ведомства, на борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, а также три сопровождающих. Их перевозили для обмена.