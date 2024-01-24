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12:45, 24 января 2024Россия

Появилось новое видео с места катастрофы военного Ил-76 с пленными

В сети появилось еще одно видео с места крушения военного Ил-76 с пленными

В сети появилось еще одно видео с места катастрофы военного Ил-76, перевозившего пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) для обмена. Новыми кадрами делится Telegram-канал 112.

На кадрах виден черный густой дым, который исходит, по всей видимости, с места падения самолета. Комментаторы замечают, что от места бегут люди. Источник канала сообщает, что обломки самолета разлетелись на несколько километров, а место крушения уже оцепили военные.

Минобороны подтвердило крушение Ил-76 в Белгородской области. Самолет разбился при выполнении планового полета, отметили в военном ведомстве.

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      Варвара Кошечкина
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