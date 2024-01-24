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14:06, 24 января 2024Россия

Губернатор заявил о гибели всех находившихся на упавшем под Белгородом Ил-76

Белгородский губернатор Гладков: все находящиеся на борту упавшего Ил-76 погибли

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Все, кто находился на борту самолета Ил-76, потерпевшего крушение под Белгородом, погибли. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его данным, транспортный самолет потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области недалеко от населенного пункта. Место крушения оцепили, там сейчас работают оперативные службы.

Ил-76 упал в Белгородской области в среду, 24 января. На его борту находились 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также три сопровождающих. По заявлению депутата Андрея Картаполова, Украина сбила Ил-76 тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot или IRIS-T.

Предварительно, обмен пленными между Россией и Украиной мог состояться по формуле 192 на 192. Еще один самолет Ил-76 с 80 украинскими пленными после авиакатастрофы развернули над Белгородской областью.

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      Анастасия Шейкина
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