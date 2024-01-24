Губернатор заявил о гибели всех находившихся на упавшем под Белгородом Ил-76

Белгородский губернатор Гладков: все находящиеся на борту упавшего Ил-76 погибли

Все, кто находился на борту самолета Ил-76, потерпевшего крушение под Белгородом, погибли. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его данным, транспортный самолет потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области недалеко от населенного пункта. Место крушения оцепили, там сейчас работают оперативные службы.

Ил-76 упал в Белгородской области в среду, 24 января. На его борту находились 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также три сопровождающих. По заявлению депутата Андрея Картаполова, Украина сбила Ил-76 тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot или IRIS-T.

Предварительно, обмен пленными между Россией и Украиной мог состояться по формуле 192 на 192. Еще один самолет Ил-76 с 80 украинскими пленными после авиакатастрофы развернули над Белгородской областью.