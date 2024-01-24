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12:56, 24 января 2024Россия

В Госдуме назвали терактом крушение военного Ил-76 в Белгородской области

Депутат Госдумы Заварзин назвал терактом крушение Ил-76 в Белгородской области

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Виктор Заварзин назвал крушение военного Ил-76 с пленными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области терактом. Об этом член комитета нижней палаты парламента по обороне заявил в комментарии для «Говорит Москва», сообщается в Telegram-канале радиостанции.

По его словам, сейчас комитет по обороне работает над заявлением о катастрофе. «Безусловно, теракт осуждаем. Безусловно, это террористическая организация. Как раз сейчас говорим на эту тему на заседании», — сказал депутат.

Ранее, отвечая на вопрос о крушении Ил-76, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока разбираются в информации о катастрофе.

О падении военного Ил-76 в Белгородской области стало известно утром 24 января. По данным Минобороны России, на борту находились 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых везли для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

В сети также появились кадры с предполагаемым моментом крушения самолета. На записи видно, как воздушное судно снижается, пропадая из поля зрения, и взрывается.

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      Константин Лысяков
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