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14:00, 24 января 2024Россия

В Госдуме заявили о необходимости признания Украины государством-террористом

Депутат ГД Мелик после крушения Ил-76: пора признать Украину страной-террористом

Кадр: Reuters

После крушения военно-транспортного самолета Ил-76 с 65 украинскими пленными на борту пора признать Украину государством-террористом. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Мелик, его слова приводит РИА Новости.

По словам парламентария, Украина как страна заслужила этот статус.

«Уничтожение своих соотечественников в политических целях — это настоящий государственный терроризм, и Украина заслужила этот статус», — объявил депутат.

Министерство обороны России подтвердило крушение самолета и раскрыло подробности случившегося.

Очевидцам удалось снять видео возможного падения борта.

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      Марк Леонов
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