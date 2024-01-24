В Госдуме заявили о необходимости признания Украины государством-террористом

Депутат ГД Мелик после крушения Ил-76: пора признать Украину страной-террористом

После крушения военно-транспортного самолета Ил-76 с 65 украинскими пленными на борту пора признать Украину государством-террористом. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Мелик, его слова приводит РИА Новости.

По словам парламентария, Украина как страна заслужила этот статус.

«Уничтожение своих соотечественников в политических целях — это настоящий государственный терроризм, и Украина заслужила этот статус», — объявил депутат.

Министерство обороны России подтвердило крушение самолета и раскрыло подробности случившегося.

Очевидцам удалось снять видео возможного падения борта.