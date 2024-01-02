США разрешили ВСУ принимать решения о дальности ударов HIMARS. Получат ли украинцы ракеты дальностью до 300 километров?
Вооруженные силы Украины (ВСУ) теперь начнут самостоятельно определять, на какое расстояние будут наноситься удары реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщила посол США в Киеве Бриджит Бринк.
Идет ли речь про более современную версию оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 километров, пока ясности нет.
В Пентагоне пока официально не объявляли, что намерены передать для нужды ВСУ снаряды для стрельбы из HIMARS на расстояние свыше 160 километров. Боекомплекты для этих РСЗО, например, включены в последний на данный момент, 54-й пакет американской военной помощи Киеву. Но сколько ракет получит ВСУ и на какое расстояние способны бить эти ракеты, не уточняется.
ВСУ получила первые HIMARS в июне 2022 года
О передаче HIMARS с боеприпасами Украине 1 июня 2022 года объявил президент США Джо Байден. Тогда в Вашингтоне уточнили, что от Киева получены обещания не использовать HIMARS по ударам по территории России — имелись ввиду границы до 2014 года. Американская сторона отдельно указывает, что HIMARS нужны украинцам исключительно для самообороны.
Первые РСЗО HIMARS прибыли на Украину во второй половине июня 2022 года. Уже в конце месяца украинская армия впервые применила новое вооружение в боевых условиях.
Достаточно быстро российская армия смогла приспособиться к появлению нового оружия у ВСУ, сообщения о перехваченных ракетах HIMARS появляются постоянно. Однако полностью нивелировать опасность от американских РСЗО все же оказалось невозможно. Самый трагичный случай с использованием ракет HIMARS произошел в конце 2022 года — тогда был нанесен ракетный удар по зданию ПТУ в Макеевке, где располагались российские военнослужащие. Жертвами атаки стали 89 человек.