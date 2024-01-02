США разрешили ВСУ принимать решения о дальности ударов HIMARS. Получат ли украинцы ракеты дальностью до 300 километров?

«Страна.ua»: США разрешили Украине принимать решения о дальности ударов HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теперь начнут самостоятельно определять, на какое расстояние будут наноситься удары реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщила посол США в Киеве Бриджит Бринк.

Идет ли речь про более современную версию оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 километров, пока ясности нет.

В Пентагоне пока официально не объявляли, что намерены передать для нужды ВСУ снаряды для стрельбы из HIMARS на расстояние свыше 160 километров. Боекомплекты для этих РСЗО, например, включены в последний на данный момент, 54-й пакет американской военной помощи Киеву. Но сколько ракет получит ВСУ и на какое расстояние способны бить эти ракеты, не уточняется.

ВСУ получила первые HIMARS в июне 2022 года

О передаче HIMARS с боеприпасами Украине 1 июня 2022 года объявил президент США Джо Байден. Тогда в Вашингтоне уточнили, что от Киева получены обещания не использовать HIMARS по ударам по территории России — имелись ввиду границы до 2014 года. Американская сторона отдельно указывает, что HIMARS нужны украинцам исключительно для самообороны.

Первые РСЗО HIMARS прибыли на Украину во второй половине июня 2022 года. Уже в конце месяца украинская армия впервые применила новое вооружение в боевых условиях.

Достаточно быстро российская армия смогла приспособиться к появлению нового оружия у ВСУ, сообщения о перехваченных ракетах HIMARS появляются постоянно. Однако полностью нивелировать опасность от американских РСЗО все же оказалось невозможно. Самый трагичный случай с использованием ракет HIMARS произошел в конце 2022 года — тогда был нанесен ракетный удар по зданию ПТУ в Макеевке, где располагались российские военнослужащие. Жертвами атаки стали 89 человек.